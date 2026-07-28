Землетрус магнітудою 7,1 сколихнув Японію: є поранені та серйозні руйнування (відео)

Протягом найближчого тижня можливі сильні повторні поштовхи.

28 липня південну японську префектуру Кумамото сколихнув сильний землетрус магнітудою 7,1. За попередніми даними, постраждали щонайменше 50 осіб. Влада продовжує оцінювати наслідки стихії, пише Reuters.

Як повідомляється, землетрус спричинив відключення електроенергії, пожежі, пошкодження доріг і мостів, а також часткове обвалення будівель. За інформацією місцевих ЗМІ, лише одна лікарня прийняла понад 50 постраждалих. Кілька людей отримали травми у швидкісному поїзді під час підземних поштовхів.

В результаті землетрусу пошкоджено житлові та комерційні будівлі. Повідомляється про вибух в одному з торгових центрів, а також про кілька пожеж. На дорогах з’явилися глибокі тріщини, з рейок зійшов вантажний поїзд, рух залізничного транспорту повністю зупинено. В аеропорту Кумамото закрили злітно-посадкову смугу, через що частину авіарейсів скасували або перенаправили.

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Без електрики залишилися близько 40 тисяч будинків. Перебої також торкнулися мобільного зв'язку через пошкодження ліній електропередачі.

З міркувань безпеки найбільші компанії, зокрема виробник мікрочіпів TSMC, а також Sony та Fujifilm, евакуювали співробітників своїх підприємств.

Агентство з управління надзвичайними ситуаціями наказало евакуювати понад 150 тисяч мешканців. Синоптики та сейсмологи попереджають, що протягом найближчого тижня можливі сильні повторні поштовхи, а в гірських районах зберігається високий ризик зсувів.

Японія вважається однією з найбільш сейсмонебезпечних країн світу. Вона розташована в Тихоокеанському вогняному кільці, де відбувається близько 20% усіх землетрусів магнітудою 6 і вище.

Останній руйнівний землетрус у Кумамото стався десять років тому й забрав життя 275 осіб, а також серйозно пошкодив знаменитий замок міста. Під час нинішніх поштовхів частина його кам’яних стін знову обвалилася.

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