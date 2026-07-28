Синєгубов відповів, чи справді на трасі Харків-Полтава знищено всі АЗС

За словами посадовця, дефіциту пального в регіоні немає.

Дані про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідають дійсності. Дефіциту пального на Харківщині також немає. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, паливна інфраструктура регіону працює в звичайному режимі. Посадовець наголосив, що для збереження постійної роботи АЗС влада вже погодила спеціальні заходи безпеки.

"Спільно з представниками АЗС-мереж узгодили заходи фізичного пасивного захисту. Окремо наголошую: інформація деяких медіа про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності. Дефіциту пального в регіоні немає", - запевнив Синєгубов.

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Крім того, чиновник подякував українським воїнам за ефективний захист неба над Харківщиною та обʼєктами інфраструктури. Синєгубов додав, що тільки за останній тиждень сили протиповітряної оборони збили над Харковом та областю понад 100 ворожих повітряних цілей.

Що цьому передувало

Раніше депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив, що усі АЗС від Харкова до Полтави повністю знищені Росією. Він наголосив, що остання діюча АЗС у селищі Валки була знищена російським ударом 26 липня.

Тоді Скорик зазначив, що масштабні руйнування паливної інфраструктури поки не призвели до паливної або продовольчої кризи в країні.

"В Україні знищено понад 200 автозаправних станцій, із них понад 80 - у Харкові та Харківській області. Але жодної кризи немає", - зауважив депутат.

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