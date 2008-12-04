Кримська міліція прогнозує збільшення кількості грабежів і розбоїв через кризу

У кримській міліції прогнозують зростання злочинності на півострові через фінансову кризу.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник міністра внутрішніх справ України - начальник міліції Криму Микола ІЛЛІЧОВ сьогодні на нараді в Сімферополі повідомив, що, зокрема, в автономії очікується збільшення числа грабежів.

Так, нападів і грабежів уже зараз зазнають кримські листоноші, які розносять пенсії по домівках. У жовтні-листопаді зафіксовано декілька випадків нападів на листонош і поштові відділення з метою заволодіння грошовими коштами. Крім того, через гроші одну листоношу було вбито. «З метою заволодіння грошима було вбито листоношу. За підозрою в скоєнні цього злочину затримано місцевого жителя, вилучено речові докази, але, життя листоноші не повернеш», - зазначив М.ІЛЛІЧОВ. Він вважає, що підприємства «Укрпошти» повинні задуматися про додаткові заходи із забезпечення збереження грошових коштів.

Крім того, зазначив керівник міліції Криму, фінансова нестабільність спричинить зростання злочинів у банківському секторі, призведе до створення численних конвертаційних центрів і фіктивних фірм.

Кризові процеси, зазначає М.ІЛЛІЧОВ, у першу чергу позначаться на молоді. «Прогнозується ускладнення оперативної ситуації в підлітковому середовищі та активізація залучення дорослими дітей у протиправну діяльність: жебрацтво, азартні ігри, проституцію, порнографію, наркоманію та пияцтво - з метою отримання грошей. Також очікується збільшення кількості самовільного залишення навчальних закладів підлітками», - сказав начальник міліції Криму. На його думку, для попередження негативних проявів у підлітковому середовищі необхідне проведення профілактичної роботи в навчальних закладах усіх рівнів, а місцевим органам влади потрібно надати дітям із малозабезпечених сімей можливість безкоштовно відвідувати гуртки і спортивні секції.

Зростання злочинності в Криму також очікується серед осіб, які повернулися з місць позбавлення волі. «Їх на обліку в органах внутрішніх справ Криму зараз перебуває близько 7,5 тисяч», - сказав М.ІЛЛІЧОВ.

Крім того, зазначив він, певну небезпеку являють нелегали, які працювали на будівництвах у приватних підприємців Криму, - в період фінкризи частина таких нелегалів-будівельників залишилася без роботи й коштів для існування.

Керівник міліції Криму закликав владу автономії та силовиків до співпраці для попередження виникнення соціальної напруги в суспільстві.