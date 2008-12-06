Грач вважає «істерикою русофобів» критику нунсівців на його адресу

Народний депутат, лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ назвав ”істерикою русофобів” заяву низки депутатів Верховної Ради України, які розкритикували його поведінку як ведучого під час ефіру програми ”Свобода на Інтері” 5 грудня.

”Інспірований відхід групи депутатів від НУ-НС з прямого телеефіру спланували заздалегідь як спробу зірвати програму”, - йдеться в коментарі Л.ГРАЧА, текст якого передано УНІАН його прес-службою.

На думку комуніста, ”така поведінка проявила всю суть махрової русофобії соратників” нинішнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА, ”їхню політичну імпотентність, невміння вести аргументовану дискусію”.

”Їхня сьогоднішня писанина - це розмахування кулаками тих, хто програв після бійки, це свідоцтво безсилля, злості, що не вдалося нікому з опонентів закрити рот. Зграю, яка завила, розлютувало те, що перед телеглядачами викрили багаторічну брехню про європейський завтрашній день щасливої і вільної України”, - сказав Л.ГРАЧ, коментуючи заяву низки народних депутатів.

”Їхня заява свідчить про те, що хочуть закрити рот взагалі всім, хто наважиться мати думку, відмінну від їхньої власного. Тим самим вони закликають державний апарат ще активніше повстати на боротьбу з інакомислячими, а під такими в першу чергу маються на увазі проросійські громадські настрої. Заява Павла ЖЕБРІВСКОГО і йому подібних є нічим іншим, як тиском на ЗМІ, і, більш того, підштовхуванням адміністративного апарату країни до тотальної узурпації інформаційного простору, що і без того перебуває під тиском провідних політичних сил і проамериканської ідеології”, - сказав Л.ГРАЧ.

Він назвав поведінку низки депутатів від НУ-НС у студії телепрограми ”скандалом кухонного штибу”. ”Це агонія вже списаної з політичної сцени партії, що давно втратила довіру у виборців”, - сказав Л.ГРАЧ.

Депутат підкреслив, що ”після виходу зі студії п`ятьох "нунсівців" і двох безпартійних", робота ток-шоу "продовжувала йти в конструктивному руслі".

”Результат програми - підсумки голосування глядацької аудиторії - говорить сам за себе: майже 80 відсотків телеглядачів дали негативну оцінку результатам зовнішньої політики України, вони проголосували за зміну прозахідного зовнішньополітичного курсу країни - на проросійський”, - говориться в повідомленні прес-служби депутата-комуніста.

”Тим самим скандалісти з НУ-НС своє звинувачення в божевільному антидержавницькому, антиукраїнському шабаші адресували не тільки особисто на мою адресу, але й у першу чергу народу України. Якщо партія, яка на своєму останньому з`їзді розробила комплекс військових заходів по захисту від Росії, вирішила шукати ворогів народу, то народ, переважна більшість якого стоїть на позиції єдності українців і росіян, вже давно готовий прийняти виклик”, - додав Л.ГРАЧ.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО, Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Кирило КУЛИКОВ і Юрій ГРИМЧАК, а також нардеп Тарас ЧОРНОВІЛ і народний депутат І, II, IV скликань Степан ХМАРА засудили поведінку Л.ГРАЧА під час ефіру програми ”Свобода на Інтері” 5 грудня.

Як повідомила прес-служба П.ЖЕБРІВСКОГО, депутати залишили студію під час ефіру, ”не маючи більше можливості висловити власну думку”. У зверненні народних депутатів наголошується, що ”в студії розгорнувся запеклий антидержавницький, антиукраїнський шабаш”.