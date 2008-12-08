У Севастополі з нового року доведеться зупинити всі котельні

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН заявляє, що якщо міська рада Севастополя не перегляне тарифи в житлово-комунальному господарстві, то з нового року доведеться зупинити всі котельні.

Про це він сказав сьогодні на апаратній нараді, коментуючи ситуацію з функціонуванням житлово-комунального господарства міста.

«Якщо на сесії 16 грудня не розглянемо проблему тарифної політики, і не буде ухвалено рішення, яке дозволить мінімізувати дотацію підприємствам ЖКГ, я боюся, що з нового року при такому підході, якщо ми залишимо все без змін, нам потрібно буде зупинити всі котельні», - заявив С.КУНІЦИН. При цьому він додав: «Позиція сьогодні ви знаєте яка: росіяни вимагають, говорять, «гроші на бочку», і, відповідно, НАК «Нафтогаз» і Мінпаливенерго вимагають з усіх регіонів: «гроші на бочку». І вперед, бажано».

За інформацією С.КУНІЦИНА, якщо не змінити тарифи, то в 2009 році потрібно дотації підприємствам ЖКГ міста в розмірі 360 млн. замість 164 млн. грн., передбачених в бюджеті міста на поточний рік (на 1 грудня поточного року фактично виділено дотацій комунальним підприємствам на суму 124 млн. грн. - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, міськадміністрація Севастополя вже кілька разів пропонувала міськраді переглянути тарифи (у Севастополі вони одні з найнижчих в Україні) в бік їх збільшення в 2-3 рази, проте депутати від сесії до сесії не вносять це питання до порядку денного.