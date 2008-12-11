Український підводний флот системно знищується - ветерани

Ветерани Військово-морських сил вкрай занепокоєні системним знищенням українського підводного флоту.

На цьому наголосив голова Всеукраїнської асоціації ветеранів-підводників Олександр КУЗЬМІН на прес-конференції в УНІАН.

“Питання щодо єдиного у складі Військово-морських сил України підводного човна “Запоріжжя” не може не хвилювати ветеранів підводного флоту”, - наголосив О.КУЗЬМІН.

Він зазначив, що човен ніяк не може вийти з ремонту. “Ми всі добре розуміємо, що втрата цього підводного човна означатиме, що Україна ніколи, принаймні у найближчому майбутньому, не матиме підводного флоту”, - сказав О.КУЗЬМІН.

Він пояснив, що ці системні негаразди пов’язані із довготривалим перебуванням човна у стані ремонту. Також, за його словами, у придбаної для “Запоріжжя” кілька років тому за великі гроші в Греції акумуляторної батареї залишилося лише два роки гарантійного строку. “Завантажити її на човен неможливо, адже Україна не має зарядної станції – єдина така у справному стані є лише у російського Чорноморського флоту”, - сказав О.КУЗЬМІН.

У зв’язку з цим він запропонував вирішити цю проблему двом командувачам (ВМС України і ЧФ Росії – УНІАН). “Це просте питання, але заважає політичне протистояння між країнами”, - зазначив ветеран ВМС.

Водночас він припустив, що навіть за умови вирішення усіх технічних питань, і якщо човен вийде з ремонту, то судоремонтний завод разом з ВМС України не будуть здатні провести швартові випробування. “І навіть якщо і це питання “закрити” і перейти до ходових випробувань, то хто підпише “журнал виходу в море” цього підводного човна? Немає того штабу, який би здійснив перевірку і дозволив цей вихід. Більше того, при ходових випробуваннях на борту необхідно мати здавальну команду, яка формується із працівників заводу – а там уже люди в основному віком за 60 років, які ніколи не отримають відповідний допуск”, - констатував О.КУЗЬМІН.

Він наголосив, що в України немає засобів для забезпечення проведення рятувальної операції в умовах глибоководного занурення.

Також, як сказав ветеран-підводник, у “Запоріжжя” немає другого екіпажу. “Резервний екіпаж розформований командувачем ВМС України. Навчати підводників сьогодні в Україні немає кому. Тому я і говорю про системні руйнування”, - сказав О.КУЗЬМІН

Разом з цим, він констатував, що “це ж відбувається і з українським надводним військово-морським флотом”.

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ заявив, що ходові випробування підводного човна “Запоріжжя” заплановані на початок 2010 року. Він також повідомив, що цього року на ремонт і введення в експлуатацію “Запоріжжя” передбачені 17 млн. грн.