АМКУ перевіряє ринок будматеріалів АР Крим і Севастополя

Органи Антимонопольного комітету України розпочали розгляд 10 справ за виявленими ознаками порушення конкуренційного законодавства з боку виробників будівельних матеріалів.

Як повідмляє прес-служба АМКУ, зокрема, розслідування ведуться за фактами монопольних зловживань підприємств, наслідком яких стало встановлення завищених цін на будматеріали. "Такі розслідування охопили як окремих гравців загальнодержавного ринку цементу, так і регіонального ринку цієї продукції в Криму. В Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Тернопільській та Сумській областях розслідування проводяться на ринку піску, в Черкаській – на ринку щебеню, на ринку бетону – у Львівській області та Севастополі", – йдеться у повідомленні.

Також органи комітету порушили і розглядають 2 справи за ознаками антиконкурентних узгоджених між виробниками будматеріалів. Зокрема, одне розслідування стосується окремих цементних заводів, що діють на загальнодержавному ринку, інше – деяких учасників ринків бетону, щебеню, арматури та цементу в Полтавській області.

В.о. голови Антимонопольного комітету України Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, що «комітет зробив перший крок до мети, яку поставив перед собою та будівничими України: суттєво знизити вартість житла для кожної української родини». Завданням наступних дій АМКУ є зниження цін на будматеріали по всій країні, додав він.