Крим не в лідерах з інфляції

Севастополь теж

Згідно з повідомленням Держкомстату України, найменші розміри інфляції в листопаді спостерігалися в: Севастополі - 0,1%; Автономній Республіці Крим - 0,4%; Херсонській області - 0,5%. Найбільша інфляція в минулому місяці зафіксована в: Харківській області - 3,1%; Києві - 2,7%; Дніпропетровській області - 2,3%; Тернопільській області - 2,1%; Київській області - 2,1%; Житомирській області - 2,1%; Миколаївській області - 2,0%. Нагадаємо, інфляція в листопаді 2008 року в цілому по Україні склала 1,5%.

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