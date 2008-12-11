Крим не в лідерах з інфляції
12:58, 11 грудня 2008Крым
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Севастополь теж
Згідно з повідомленням Держкомстату України, найменші розміри інфляції в листопаді спостерігалися в:
Севастополі - 0,1%;
Автономній Республіці Крим - 0,4%;
Херсонській області - 0,5%.
Найбільша інфляція в минулому місяці зафіксована в:
Харківській області - 3,1%;
Києві - 2,7%;
Дніпропетровській області - 2,3%;
Тернопільській області - 2,1%;
Київській області - 2,1%;
Житомирській області - 2,1%;
Миколаївській області - 2,0%.
Нагадаємо, інфляція в листопаді 2008 року в цілому по Україні склала 1,5%.
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