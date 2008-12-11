Крим не в лідерах з інфляції

12:58, 11 грудня 2008
Крым
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Севастополь теж

Згідно з повідомленням Держкомстату України, найменші розміри інфляції в листопаді спостерігалися в:

Севастополі - 0,1%;

Автономній Республіці Крим - 0,4%;

Херсонській області - 0,5%.

Найбільша інфляція в минулому місяці зафіксована в:

Харківській області - 3,1%;

Києві - 2,7%;

Дніпропетровській області - 2,3%;

Тернопільській області - 2,1%;

Київській області - 2,1%;

Житомирській області - 2,1%;

Миколаївській області - 2,0%.

Нагадаємо, інфляція в листопаді 2008 року в цілому по Україні склала 1,5%.

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