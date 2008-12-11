Кримський еколог попався на хабарі

Головний спеціаліст по Совєтському району відділу охорони екологічного контролю по Північно-Кримському регіону попався на хабарі.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, еколога затримали, коли в його руках опинилися дві тисячі гривень, одержані за нестягнення збитків з громадянина, який здійснював незаконні порубки лісу.

Прокуратурою Криму порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Проводиться слідство.