4 маршрутки зіткнулися в Сімферополі

Двоє людей одержали травми в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі чотирьох маршрутних таксі в Сімферополі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державтоінспекції Криму, ДТП сталася напередодні.

Автобус «Богдан», рухаючись бульваром Леніна, врізався в автобус «БАЗ», який стояв попереду в попутному напрямі. Потім «БАЗ» в`їхав у ще один «БАЗ», що стояв в попутному напрямі. У свою чергу, «БАЗ» врізався в автобус «Богдан», що стояв попереду нього.

В результаті ДТП дві пасажирки першого автобуса «Богдан» - жительки Феодосії, 1958 і 1980 років народження, одержали струси головного мозку, закриті черепно-мозкові травми, рани обличчя.

Проводиться розслідування, додали в ДАІ.

Нагадаємо, що прес-служба МНС Криму вже декілька днів поспіль попереджає про ожеледь у Сімферополі.