Росіяни почали гірше ставитися до України після газового конфлікту.

Про це свідчить соціологічне опитування аналітичного центру «Левада Центр», який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Так, гарне ставлення до України виявляють 29% росіян, що на 12% менше, аніж у вересні минулого року. Водночас з 53% до 62% збільшилася частка респондентів, які відзначають погане ставлення до України. 9% важко відповісти.

«Щодо України продовжилося зниження індексу - як реакція на газовий конфлікт», - зазначають експерти центру.

Окрім цього, 48% росіян називає російсько-українські відносини «напруженими», 20% - «прохолодними», 19% - «ворожими». Водночас відносини між двома країнами як «нормальні, спокійні» характеризує 7%, «дружні» або «хороші, добросусідські» - по 1%. Важко відповісти 4% опитаних.

Опитування проведено 23-27 січня. Опитано 1600 росіян у 128 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей на запитання цього дослідження наведено у відсотках від загального числа опитаних і порівнюється з даними попередніх досліджень. Статистична похибка таких опитувань не перевищує 3%.

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