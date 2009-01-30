Росіяни почали гірше ставитися до України після газового конфлікту
Соціологічне опитування
Росіяни почали гірше ставитися до України після газового конфлікту.
Про це свідчить соціологічне опитування аналітичного центру «Левада Центр», який має у своєму розпорядженні УНІАН.
Так, гарне ставлення до України виявляють 29% росіян, що на 12% менше, аніж у вересні минулого року. Водночас з 53% до 62% збільшилася частка респондентів, які відзначають погане ставлення до України. 9% важко відповісти.
«Щодо України продовжилося зниження індексу - як реакція на газовий конфлікт», - зазначають експерти центру.
Окрім цього, 48% росіян називає російсько-українські відносини «напруженими», 20% - «прохолодними», 19% - «ворожими». Водночас відносини між двома країнами як «нормальні, спокійні» характеризує 7%, «дружні» або «хороші, добросусідські» - по 1%. Важко відповісти 4% опитаних.
Опитування проведено 23-27 січня. Опитано 1600 росіян у 128 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей на запитання цього дослідження наведено у відсотках від загального числа опитаних і порівнюється з даними попередніх досліджень. Статистична похибка таких опитувань не перевищує 3%.
© 2001 - 2009 UNIAN.NET. Під час цитування інформації посилання на УНІАН обов`язкове.