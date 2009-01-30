Для Ялтинського порту та заводу в Керчі шукають керівників

Міністерство транспорту та зв’язку України оголосило конкурс на заміщення вакантних посад директора держпідприємства «Керченський судноремонтний завод» і начальника Ялтинського морського торговельного порту.

Як повідомляє прес-служба міністерства, претендент повинен мати повну вищу освіту морського спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стаж роботи на керівних посадах підприємств морської галузі не менше 5 років.

Кінцевий строк подання заяви на участь у конкурсі та інших необхідних документів: 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Дату проведення відбору буде повідомлено додатково особисто кожному претенденту.

Контактний телефон: 8 (044) 461-65-70. Місце проведення конкурсного відбору - Мінтрансзв’язку країни (Київ).