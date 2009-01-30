Ющенко: вернутися до рівня 6-6,5 гривень за долар неможливо

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що на сьогоднішній день нереально знайти голову Національного банку України, який би забезпечив курс гривні на рівні 6-6,5 грн. за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні на зустрічі з журналістами.

«Не знайдеться голова, який це зробить», - сказав Президент, зазначивши, що на сьогоднішній день практично неможливо профінансувати дефіцит бюджету у розмірі 70 млрд. грн.

«Повірте, я не знаю банкіра, який профінансував би 70 млрд., якщо у нього є діти і елементарна відповідальність», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що для того щоб встановити курс 6 грн. за 1 дол., необхідно залучити до України близько 15 млрд. доларів.

«Є фахівці, які це можуть зробити, – схилити весь світовий ринок, щоб вони сьогодні прийшли з 15 млрд. до України? Думаю, що немає», - заявив Президент.

Крім того, В.ЮЩЕНКО зазначив, що на сьогоднішній день необхідно зробити все можливе для того, щоб Національний банк був поза політикою. За словами Президента, на сьогоднішній день скандал навколо НБУ призводить до негативних фінансових наслідків.

«Розборки, які були у понеділок навколо Національного банку, за два дні з балансу банківської системи вивели 3,2 млрд. грн.», - заявив В.ЮЩЕНКО.

У зв`язку з цим Президент звернувся до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА з питанням, чи здатні вони мобілізувати хоча б половину з цієї суми, що втрачена як ресурс розвитку економіки країни.

«Я благаю, починаючи з голови Наглядової ради НБУ, закінчуючи політичними лідерами в парламенті, – дайте спокійно два тижні попрацювати Національному банку. Нам треба повернути довіру людей і довіру бізнесу до нестабільних грошей. Курс, який є, цілком можливий для обслуговування, зокрема й через валютні резерви Нацбанку. Немає ніякої трагедії. Нам просто потрібно ці штучні хвилювання, які привнесені прем`єр-міністром, урядом стосовно Володимира СТЕЛЬМАХА і Нацбанку. .. добре розуміти, розуміти їх природу, і сказати категоричне "ні".

В.ЮЩЕНКО наголосив, що Національний банк має бути істинно національним інститутом.

«Хочу наголосити, не державним інститутом, а національним інститутом. Який управляє ресурсом, який використовує в своєму житті й діяльності проста людина, громадянин України, бізнес, економіка, бюджет. Це глобальний національний інститут – це не державний інститут», - сказав Президент.

Довідка УНІАН. 26 січня Верховна Рада скасувала свою постанову від 2004 року про призначення Володимира СТЕЛЬМАХА головою Національного банку України. Водночас ВР не підтримала постанову «Про визнання такою, що втратила дію, постанови Верховної Ради України від 16 грудня 2004 року №2243-IV «Про звільненні Сергія ТІГІПКА з посади голови Національного банку України».

В.ЮЩЕНКО вирішив звернутися до Конституційного Суду з клопотанням щодо роз`яснення повноважень Верховної Ради в частині звільнення з посади голови Нацбанку за поданням Президента (пункт 18 ст. 85 Конституції України).

29 січня конституційне подання Президента України надійшло до Конституційного Суду.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України конституційне подання передано на вивчення до Секретаріату КС.

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