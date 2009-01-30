ВМС обіцяють за дві доби вирішити питання боргів за комунальні послуги

Питання погашення заборгованості військових частин Військово-Морських Сил України за надані комунальні послуги буде вирішено протягом ближчих двох діб.

Про це заявив командувач українських ВМС адмірал Ігор ТЕНЮХ, повідомили у прес-центрі командування флоту.

У прес-центрі додали, що за інформацією начальника Кримського територіального квартирно-експлуатаційного управління полковника Петра САКОВА, цього тижня близько 20 військових частин, дислокованих на території Кримського півострову, в тому числі й кілька військових частин ВМС України, були відключені комунальними підприємствами від електро-, тепло- й водопостачання за борги.

Він також зазначив, що органи місцевої влади Криму з розумінням ставляться до проблем з оплатою комунальних платежів та йдуть назустріч командуванню військових частин ВМС і Повітряних сил, що дислоковані на півострові. Так, після звернення командувача ВМС до керівництва АРК, деяким військовим частинам поновили надання комунальних послуг.

У прес-центрі також зауважили, що, незважаючи на недостатнє фінансування у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, заходи бойової підготовки у Військово-Морських Силах тривають відповідно до річного плану підготовки.

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх днів від електроенергії було відключено 72 військові об’єкти, в тому числі 8 об’єктів Повітряних сил на території України, які відповідно до постанови КМУ не можна відключати за жодних обставин. Найбільше військових об’єктів знеструмлено в Криму – 18.

Міністерство оборони заборгувало за електроенергію 147 млн. грн., включаючи борги минулого року, а сплатило лише 38.

У зв’язку з цим сьогодні Міністерство оборони попросило Міністерство фінансів виділити хоча б 30 млн. грн. з метою відновлення електропостачання на стратегічних військових об’єктах.

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