Севастополь знайде гроші на російську мову. Попри кризу

Програма розвитку регіональної російської мови і російської культури в Севастополі, реалізація якої розрахована до 2011 року, попри фінансово-економічну кризу і пов`язані з цим складнощі формування бюджету, виконуватиметься, як це було і торік.

Про це заявив журналістам голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ, передає УНІАН.

На його думку, «за дефіциту бюджетних коштів на 2009 рік, депутати мають знайти інші джерела фінансування для розвитку і функціонування російської мови, щоб були реалізовані всі напрями програми».

Для цього, відзначив В.САРАТОВ, до затвердження плану заходів на 2009 рік за даною програмою, «потрібно зібратися всім, хто зацікавлений у повнішій реалізації цього документа, і виробити систему заходів, зокрема й із залучення додаткових джерел фінансування».

Він нагадав, що в 2008 році на реалізацію таких напрямів програми, як культурна діяльність, освіта, ЗМІ, міськрада виділила більш як 1 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, головна мета «Програми розвитку регіональної російської мови, російської культури в Севастополі на 2007-2011 роки» - створення умов для розвитку й функціонування російської мови у всіх сферах суспільного життя міста відповідно до положень Європейської хартії регіональних мов.

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