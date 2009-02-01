Сергій Карякін виграв шаховий супертурнір в Нідерландах

19-річний представник України Сергій КАРЯКІН став переможцем шахового супертурніру Corus Chess 2009, який завершився в неділю у Вейк-ан-Зєє (Нідерланди).

Перед останнім 13-м туром турнірну таблицю очолювали 6 гросмейстерів. В останньому турі КАРЯКІН, єдиний з лідерів, виграв партію і посів перше місце.

Підсумковий стан учасників: КАРЯКІН - 8 очок, АРОНЯН, РАДЖАБОВ і МОВСЕСЯН - по 7,5, КАРЛСЕН і ДОМІНГЕС - по 7, КАМСЬКИЙ - 6,5, Вн ВЕЛІ, СМІТС і Ван ЮЕ - по 6, СТЕЛЛВАГЕН, ІВАНЧУК, АДАМС і МОРОЗЕВИЧ - по 5,5.

Федерація шахів України щиро вітає українського гросмейстера із блискучою перемогою.