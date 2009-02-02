Черномирдін про виведення ЧФ з України: обстановка може змінитися
16:39, 02 лютого 2009Крым
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Там видно буде...
Виведення Чорноморського флоту Росії з України не стоїть на порядку денному, - про це заявив посол Росії в Україні Віктор Черномирдін.
Він нагадав, що за угодою про базування Чорноморського флоту, термін відходу Флоту датований 2017 роком. "Деякі сили на Україні намагаються активізувати цю тему", - сказав Черномирдін. "Вони цікавляться у нас, як ми готуємося до цього. Нічого ми зараз доповідати не збираємося. Там видно буде, і обстановка може помінятися", - сказав Черномирдін.
Эхо Москвы
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