Крим пропонує Україні відмовити США у відкритті поста присутності у Сімферополі

Верховна Рада Автономної Республіки Крим пропонує керівництву України відмовити Сполученим Штатам Америки у відкритті дипломатичного представництва в Сімферополі.

Як передає кореспондент УНІАН, 18-20 лютого на черговому засіданні кримського парламенту планується прийняти звернення до Президента, прем`єра і спікера у зв`язку з підписаною в грудні 2008 року у Вашингтоні Хартією Україна-США про стратегічне партнерство. Як відомо, в рамках Хартії Україна дала згоду на відкриття представництва США в Сімферополі. Штат представництва складатиметься з одного або двох дипломатів. Вони, за даними Державного департаменту США, займатимуться «культурними обмінами, культурними подіями, політичними доповідями».

Проект звернення підготовлено першим заступником голови кримського парламенту, лідером Російської громади Криму Сергієм ЦЕКОВИМ.

«Суть пропозицій (викладених у зверненні) полягає в тому, щоб відмовити Міністерству закордонних справ Сполучених Штатів Америки або посольству (США) у відкритті офісу в Сімферополі», – пояснив сьогодні журналістам кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО.

За його словами, з керівництвом автономії не обговорювалася ініціатива відкрити диппредставництво США у Сімферополі. «У Конституції Криму чітко написано: республіка бере участь в зовнішньополітичному, внутрішньополітичному житті України з питань, що стосуються Автономної Республіки Крим. У даній ситуації питання стосується саме Криму, необхідно було провести консультації Міністерству закордонних справ з тим, щоб вирішити питання з відкриттям консульства США в Криму», – заявив голова парламенту автономії.

За даними А.ГРИЦЕНКА, відсутність консультацій з цього питання з кримською владою здивувала і посла США в Україні Уїльяма ТЕЙЛОРА, який нещодавно відвідав Крим. «Посол ТЕЙЛОР був здивований, коли він запитав мене: а хтось обговорював з вами цю ситуацію щодо відкриття офісу в Києві або з МЗС, - а я відповів, що навіть не знає представництво в Сімферополі (представництво закордонних справ у Криму)», – заявив голова Верховної Ради АРК.