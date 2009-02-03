Парламент Криму на засіданні в лютому розгляне 26 питань

На пленарному тижні 18-20 лютого депутати Верховної Ради Криму планують розглянути 26 питань.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні президії кримського парламенту.

Зокрема, депутати хочуть почути звіт начальника міліції Криму – заступника міністра внутрішніх справ України Миколи ІЛЛІЧОВА про діяльність кримського Головного управління МВС з боротьби зі злочинністю і охорони громадського порядку.

Парламентарії збираються прийняти звернення до Верховної Ради України про припинення розгляду проекту Закону «Про місцеві податки і збори», а також звернення до вищого керівництва країни у зв`язку з підписаною в грудні 2008 року у Вашингтоні Хартією про стратегічне партнерство України і США.

На пленарному засіданні планується розглянути проекти законів України «Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України» і «Про внесення зміни до Закону України ”Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”».

Крім цього, депутати хочуть обговорити питання про звільнення від сплати частини податку з деяких власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих на території автономії, в 2009 році.

Крім того, парламентарії збираються внести зміни до складу виборчої комісії Криму і до складу контрольної комісії кримського парламенту з питань приватизації.

Планується заснувати нагрудний пам`ятний знак «65 років визволення Криму від фашистських загарбників» тощо.