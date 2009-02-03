У держбюджеті немає жодної копійки на розвиток Криму

У державному бюджеті України на 2009 рік не передбачено коштів на соціально-економічний розвиток Автономної Республіки Крим, заявляє голова кримського парламенту Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Якщо в 2007 році з бюджету України було виділено Криму субвенцій у розмірі 251 млн. грн., минулого року цифра становила 51 млн. грн., на 2009 рік жодної копійки з бюджету України не передбачено на соціально-економічний розвиток автономії», – повідомив журналістам кримський спікер.

А.ГРИЦЕНКО додав: у 2007 році, коли було виділено субвенцію на суму 251 млн. грн., у Криму вдалося провести чимало робіт, зокрема, роботи з газифікації. «Рівень газифікації в сільських населених пунктах з 24% піднявся до 49%», – зазначив керівник парламенту автономії, передає кореспондент УНІАН.

А.ГРИЦЕНКО висловив незадоволення тим, що в держбюджеті країни немає грошей на розвиток АРК. «У цій частині, звичайно, ми залишаємося незадоволені параметрами бюджету (держбюджету)», – наголосив керівник парламенту автономії.

При цьому він зазначив, що Крим фінансуватиме ті соцпрограми, «які передбачені і фінансувалися минулого року». Серед них – програма «Здоров`я кримчан» та програми із соціального захисту населення.

Як повідомлялося, 4 лютого Верховна Рада Криму збереться на позачергову сесію. На порядок денний винесено одне питання – «Про бюджет Автономної Республіки Крим на 2009 рік».