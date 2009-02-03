Автовласники готують всеукраїнську акцію протесту

Українська Рада автовласників 5 лютого проведе Всеукраїнську акцію протесту проти збільшення ставки транспортного збору.

Про це організатори акції повідомили на прес-конференції в УНІАН.

Члени УРА нагадали, що 25 грудня 2008 року Верховна Рада різко підняла ставки податку з власників транспортних засобів, однак платити астрономічні суми тепер доведеться не тільки власникам престижних авто, а насамперед людям с середнім рівнем прибутків. Це люди, які їздять на старих “Тойотах”, “Ніссанах”, “Вольво”, автомобілях американського виробництва, які традиційно мають великий об’єм двигуна, власники “Волг” та УАЗів.

За словами організаторів акції протесту, таке рішення парламенту ще більше ускладнило життя автомобілістам, які вже й так потерпають від складної та корумпованої системи реєстрації авто, свавілля з боку інспекторів ДАІ, жахливого стану доріг. “Більше ніж 50 автомобільних клубів, що об’єднують власників авто різних моделей, дійшли висновку, що далі цей тиск терпіти не можна та треба захищати свої права”, – зазначив член клубу Offroad Master Віктор КРЕМІЗОВИЧ. Він повідомив, що на загальних зборах громадян-представників цих автоклубів було вирішено провести 5 лютого Всеукраїнську акцію протесту проти підвищення ставки податку з власників транспортних засобів, а також проти збільшення ставки транспортного збору.

Учасники акції також вимагатимуть накласти мораторій на введення будь-яких видів автоподатків до впровадження нової системи оподаткування, розробити нову формулу оподаткування власників автотранспорту з прив`язкою до спожитого пального, законодавчо закріпити прозорий механізм використання транспортних податків виключно на будівництво та ремонт доріг, відмінити систему тимчасових реєстраційних талонів, яка суперечить Конституції.

Крім цього, організатори акції пропонують створити робочу групу для вирішення проблемних питань, що складатиметься з представників органів влади та автовласників. На їхню думку, слід надати повноваження цій комісії розробити нову формулу оподаткування із врахуванням інтересів українських автовласників, а також переглянути доцільність та законність цілого ряду впроваджень МВС та ДАІ, що були прийняті останнім часом.

Учасники акції підкреслили, що вони не співпрацюють з жодною політичною силою, а є звичайними громадянами, які хочуть захистити свої права. В.КРЕМІЗОВИЧ сказав, що на акцію протесту “виїде” велика кількість автолюбителів з населених пунктів різних регіонів України. За його словами, оскільки акція фактично стала національною, то її символом було обрано Державний прапор України.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого Кабінет міністрів запропонував диференціювати і скоротити транспортні збори на автомобілі з об`ємом двигуна від 2,2 до 3 літрів.

«Необхідно розробити такий законопроект, який усе поставить на свої місця, як це планував уряд. Йдеться про збільшення податку для власників транспортних засобів, особливо дорогих і престижних машин, щоб це не стосувалося середнього класу, бідних людей», - заявила прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр уточнила, що уряд при внесенні відповідного законопроекту на розгляд парламенту в грудні 2008 року переслідував мету збільшити транспортний збір для власників дорогих машин, які є предметом розкошів.

«Але, на жаль, після роботи в профільних комітетах Верховної Ради депутатським корпусом з голосу з незрозумілих обставин понавносили в цей законопроект стільки змін і доповнень, і стільки абсолютно непрорахованих пропозицій, що на виході вийшов закон, який ущемляє інтереси малих і середніх підприємців, середнього класу і навіть найбідніших людей», - пояснила вона.