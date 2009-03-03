Строк повноважень кримських депутатів хочуть продовжити на рік

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим” щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 350 народних депутатів з 416 зареєстрованих в сесійній залі.

Метою законопроекту є затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим, якою передбачається збільшення строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим з чотирьох до п’яти років.

Частина п’ята статті 76 та частина перша статті 141 Конституції України встановлює строк повноважень для Верховної Ради України та депутатів представницьких органів місцевого самоврядування п’ять років.

З метою усунення неузгодженості щодо строку повноважень Верховної Ради України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим парламент автономії прийняв постанову від 17 вересня 2008 року № 958-508, якою внесено зміну до Конституції АРК у частині збільшення строку повноважень із чотирьох до п’яти років.