Сімферопольців закликали зробити місто чистішим
11:49, 12 березня 2009Крым
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Звернення влади
Весняний двомісячник з благоустрою, озелененню та санітарному очищенню Сімферополя пройде з 16 березня по 16 травня.
Міський штаб з проведення двомісячника закликає керівників підприємств, установ, організацій всіх форм власності, учбових закладів, городян взяти активну участь в наведенні чистоти та порядку на власних і прилеглих територіях, висадці зелених насаджень, поліпшенні естетичного вигляду будівель, споруд, установці урн і таким чином внести посильний вклад у підготовку Сімферополя до його 225-річчя.
«От нас з вами залежить, яким буде майбутній ювілей», - йдеться у зверненні міської влади.
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