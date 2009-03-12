Сімферопольців закликали зробити місто чистішим

Весняний двомісячник з благоустрою, озелененню та санітарному очищенню Сімферополя пройде з 16 березня по 16 травня.

Міський штаб з проведення двомісячника закликає керівників підприємств, установ, організацій всіх форм власності, учбових закладів, городян взяти активну участь в наведенні чистоти та порядку на власних і прилеглих територіях, висадці зелених насаджень, поліпшенні естетичного вигляду будівель, споруд, установці урн і таким чином внести посильний вклад у підготовку Сімферополя до його 225-річчя.

«От нас з вами залежить, яким буде майбутній ювілей», - йдеться у зверненні міської влади.