В Україні, Росії і Молдові – найнижчі показники тривалості життя

У Молдові, Україні і Росії найнижчі показники тривалості життя серед промислово розвинених держав. При цьому ці три країни знаходяться в списку 45 держав, які зазнають серйозних демографічних втрат.

Як повідомили у Центрі новин ООН, про це йдеться в переглянутому прогнозі Відділу ООН з питань народонаселення «Перспективи світового народонаселення, 2008», що була представлена в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку директором відділу Ханією СЛОТНИК.

За її словами, у 45 країнах, серед яких Білорусь, Болгарія, Грузія, Німеччина, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Росія, Румунія і Україна, в період з 2010 до 2050 чисельність населення скоротиться, щонайменше, на 10%. Автори доповіді пропонують цим країнам рятувати ситуацію за рахунок мігрантів.

У доповіді звертається увага на те, що середня тривалість життя в світі за останні десятиліття збільшилася, але в країнах Східної Європи вона скорочується — із 69,6 років у 1965-1970 роках до 69,2 у 2005-2010 роках.

«Незважаючи на деяке поліпшення показників після кінця 1990-х років, у Молдові, Росії і Україні сьогодні найнижчі показники очікуваної тривалості життя серед розвинених країн - нижче 70 років», - наголошується в доповіді. Середня тривалість життя людей у сусідніх західноєвропейських державах майже на 10 років вища.

Наголошується, що населення розвинених держав продовжує старіти. На початок липня 2009 року в них проживатиме 264 млн. чоловік старше 60 років, а на початок 2050-го - 416 млн.

У той же час Х.СЛОТНИК повідомила, що на початок 2050 року населення Землі збільшиться на 2,3 млрд. чоловік - із 6,8 мільярдів сьогодні до 9,1 млрд. чоловік у 2050 році. При цьому цифра в 9 млрд. визначалася, виходячи із середніх показників народжуваності в 2,56, а на початок 2050 року - 2,02 дитини на кожну жінку. Проте невеликі відхилення від середніх показників можуть привести до абсолютно інших результатів.

При цьому здебільшого зміна чисельності населення планети відбуватимуться за рахунок держав, що розвиваються. У 31 такій країні на початок 2050 року чисельність населення подвоїться, а в Афганістані, Сомалі, Уганді, Нігері і Буркіна-Фасо - зросте на 150%.