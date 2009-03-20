Держкомзем розповів, скільки землі у дорослих кримських татар

66,1% від усієї кількості дорослого населення автономії з числа кримських татар одержали чи одержують земельні ділянки для власних потреб загальною площею 186,2 тис. га.

Про це повідомляє Управління територіального планування використання земель Державного комітету України із земельних ресурсів.

"Якщо провести розрахунок землезабезпеченості кримських татар землями сільськогосподарського призначення, то він становить 1,45 га на 1 особу. При розрахунку з урахуванням тих земельних ділянок, по яких дано дозвіл на складання проекту землеустрою, землезабезпеченість становить 1,71 га на 1 особу", - йдеться у повідомленні.

За даними Держкомзему, у 2001 році середня забезпеченість земельними ділянками становила 1 га на одну дорослу особу з числа репатріантів, у 2002 році цей показник становив 1,45 га, у 2003-му – 1,63 га, у 2004-му – 1,72 га, у 2005-му – 1,71 га, у 2006-му – 1,7056 га, у 2007-му – 1,71 га земель сільськогосподарського призначення.

Забезпечення репатріантівземельними ділянками несільськогосподарського призначення

На сьогодні в автономії, за даними Держкомзему, під індивідуальним житловим будівництвом налічується 401,8 тис. земельних ділянок загальною площею 48,75 тис. га. "З них репатріантам надано в користування та власність 83,24 тис. ділянок, загальна площа - 9,92 тис. га, що становить 20,7% від загальної площі земельних ділянок, які використовуються для індивідуального житлового будівництва", - йдеться у повідомленні.

Із 83,24 тис. ділянок, які перебувають у користуванні раніше депортованих громадян, 63,1 тис. надано за рішеннями органів місцевого самоврядування, а інші – внаслідок переходу права власності на житловий будинок, кажуть у Державному комітеті із земельних ресурсів.

Для здійснення комерційної діяльності (крім земель сільськогосподарського призначення) репатріантам надано 1068 ділянок площею 66,04 га.