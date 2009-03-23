Сумська область надасть шефську допомогу ВМС України на 270 тис. грн.

Сумська область 2009 року надасть матеріальну та фінансову допомогу Військово-Морським Силам Збройних Сил України на суму 270 тис. грн.

Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник Управління тилового забезпечення логістики командування ВМС України капітан 1-го рангу Віктор БОНДАР, зокрема, передбачається, що 150 тис. грн. виділять флоту обласна державна адміністрація та обласна рада, 100 тис. грн. - місто Суми для підшефної військової частини А4408 і близько 20 тис. грн. - Ромненський, Охтирський, Путивльський, Тростянецький і Шосткинський райони.

За інформацією представника командування ВМС, днями очолювану ним флотську делегацію в Сумах прийняв голова Сумської обласної державної адміністрації Микола ЛАВРИК. На зустрічі сторони зазначили, що вже понад 10 років відбувається тісна та плідна співпраця між областю та українським флотом. Тільки торік розмір шефської допомоги в грошовому еквіваленті становив близько 200 тис. грн., причому, якщо порівнювати з попереднім роком, то сума зросла більш як на 100 тис. грн.

За словами В.БОНДАРЯ, вилучені кошти витрачали на поліпшення матеріально-технічної бази кораблів, військових частин, казарм, їдалень тощо. Допомога виділялася, зокрема, й у вигляді будівельних матеріалів, комп`ютерної техніки, речового майна. Як додав капітан 1-го рангу, загалом область шефствує над п`ятьма військовими частинами та суднами, зокрема над іменними кораблями флоту - водолазним катером «Ромни» і колекторним судном «Шостка».

Очікується, що 5 липня поточного року делегація Сумської області в Севастополі візьме участь у святкуванні 17-ї річниці Військово-Морських Сил України, повідомив В.БОНДАР.

Довідка УНІАН. Шефська допомога області флоту здійснюється відповідно до Указу Президента України №266 від 28 березня 2006 року «Про вдосконалення організації шефства над Військово-морськими Силами Збройних Сил України», відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації №247 від 12 червня 2006 року, угодою між Сумською облдержадміністрацією і командуванням ВМС України, підписаного 19 січня поточного року.