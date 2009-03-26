50 кг ртуті знайшли біля баків для сміття в Сімферополі

У Сімферополі біля баків для сміття знайшли 50 кг ртуті.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Криму.

Місцевий житель розповів, що біля баків на вулиці Садовій знаходяться посудини з невідомою сріблястою рідиною. По прибуттю до місця виклику фахівцями МНС було встановлено, що в скляних колбах заводського виготовлення знаходиться речовина, схожа на ртуть.

При детальнішому обстеженні припущення підтвердилися - у 6 скляних колбах, акуратно поставлених біля баків за 3 метри від проїжджої частини, знаходилася ртуть.

“На щастя, до цих посудин не дісталися бомжі або діти - важко собі уявити наслідки розливу даної речовини, адже буквально за п`ятдесят метрів від цього місця знаходиться один із учбових закладів”, - зазначили у прес-службі.

Правоохоронними органами проводяться оперативно-слідчі заходи з метою встановлення господаря, який вирішив таким чином позбавитися хімічно небезпечної речовини.

Знахідка найближчим часом буде передана у спеціалізоване підприємство для утилізації.