Виведення ЧФ Росії із Криму призведе до посилення тюркского впливу

Виведення Чорноморського флоту Росії з Криму призведе до посилення тюркского впливу.

Таку думку висловив директор Інституту російського зарубіжжя Сергій ПАНТЕЛЄЄВ, виступаючи на міжнародному експертному семінарі ”Росія - Україна: проблема Чорноморського флоту”, організованому УНІАН спільно з інформаційно-аналітичним центром МДУ.

"Виведення російського флоту, а як результат російського впливу з Севастополя й загалом із Криму, відразу ж підвищує рівень тюркского впливу, який зараз не так сильно, але набирає вагу", - сказав С.ПАНТЕЛЄЄВ.

На його думку, українська еліта поступово усвідомлює цю проблему.

Експерт підкреслив, що посилення тюркского впливу дуже сильно вдарить по українських інтересах.

"У цьому геополітичному ключі інтереси Росії та України скоріше співпадають, ніж розходяться", - сказав він.

Виходячи з цього, він висловив упевненість, що питання виведення ЧФ РФ не вирішено, перш за все тому, що перебування флоту відповідає як економічним, так і геополітичним і гуманітарним інтересам України.

На думку С.ПАНТЕЛЄЄВА, усвідомлення цих переваг прийде до українського керівництва, але при цьому з боку Росії має вестися більш виважена політика по відношенню до України.

"Має бути налаштованість на діалог, щоб ми могли бачити спільні інтереси", - сказав він.