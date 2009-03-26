Ющенко пропонує удосконалити держпідтримку Артеку

У Верховній Раді сьогодні зареєстровано президентський законопроект “Про внесення змін до статті 2 Закону України “Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія”.

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Метою законопроекту є вдосконалення державної підтримки дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія”, створення більш сприятливих умов для особистого і творчого розвитку дітей, які перебувають у цих центрах на оздоровленні та відпочинку.

Зокрема, проектом закону пропонується встановити заборону на передачу в оренду майна, закріпленого за дитячими центрами “Артек” і “Молода гвардія” на праві господарського відання, крім майна, яке передається в оренду для розміщення аптечних кіосків, інженерно-технічних споруд зв`язку, банкоматів.

Крім того, законопроектом передбачається віднести до земель, які знаходяться в державній власності і не підлягають відчуженню, земельні ділянки розміром 216,6423 гектара (в тому числі 5,8249 гектара пляжної зони, 2,8 гектара території колишнього пансіонату “Аю-Даг” із пляжною зоною), надані у постійне користування дитячому центру “Артек”, та розміром 33,9 гектара (в тому числі 0,95 гектара пляжної зони), надані в постійне користування дитячому центру “Молода гвардія”.

Водночас законопроектом передбачається заборонити встановлювати сервітут щодо майна, закріпленого за дитячими центрами “Артек” і “Молода гвардія” на праві господарського відання, а також щодо земельних ділянок, наданих цим дитячим центрам у постійне користування.