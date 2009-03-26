Високий чин Джанкойської податкової тримається під вартою

Одному із заступників начальника Джанкойської об`єднаної податкової інспекції пред`явлено обвинувачення в хабарництві та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляє прес-служба прокуратура Криму, днями податківця затримано при одержанні п`яти тисяч гривень. Таку суму він зажадав від керівництва будівельної фірми, щоб перевірка податкових органів для підприємства не мала негативних наслідків.

Джанкойською міжрайонною прокуратурою стосовно працівника податкової порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.