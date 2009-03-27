ВІЛ/СНІД, наркоманія – безрадісна статистика з Севастополя

У Севастополі рівень захворюваності на наркоманію становить 15,6 на 100 тис. населення, тоді як у середньому в Україні - 5,8 на 100 тис. осіб.

На обліку в міському наркологічному диспансері зараз перебувають 979 осіб, тимчасом як реальна кількість наркозалежних перевищує офіційну статистику в 3-5 разів.

Як передає кореспондент УНІАН, ці дані наведено в зверненні Севастопольської міської Координаційної ради з питань запобігання поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу до Севастопольської міської ради у зв`язку з прийнятим депутатами минулого тижня рішенням про заборону використання приміщень комунальної власності для впровадження програм замісної підтримувальної терапії для наркозалежних.

Координаційна рада, очолювана заступником голови міської державної адміністрації Дмитром БАЗІВИМ, просить міськраду переглянути своє рішення, яке «вочевидь порушує конституційне право громадян на медичну допомогу та суперечить законодавству України».

Координаційна рада також констатує, що Севастополь, як і раніше, займає 5-е місце за темпами поширення ВІЛ/СНІДу в Україні. «За весь період спостереження з 1987 року в місті виявлено 1938 випадків ВІЛ-інфекції, 2008 року 222 людям вперше в житті встановлено діагноз ВІЛ-інфекція. Споживачі ін`єкційних наркотиків залишаються основною рушійною силою епідемії. Серед осіб з вперше встановленим діагнозом у 2007-2008 роках вони становлять 43,7% усіх випадків інфікування.

Загалом за весь період спостереження на 1 січня 2009 року в Севастополі зареєстровано 481 випадок СНІДу, з них 249 осіб померло від СНІДу. 2008 року діагноз СНІД встановлений 63 севастопольцям. Водночас відзначається збільшення смертності від СНІДу: 2008 року померло 49 осіб, 2007 року - 46 (+7%). Збільшення смертності пов`язане з пізнім діагностуванням, коли стан здоров`я пацієнта не дозволяє почати антиретровірусну терапію», - повідомила Координаційна рада.

У зверненні також сказано, що, станом на 1 березня 2009 року на диспансерному обліку в Міському центрі боротьби та профілактики ВІЛ/СНІДу перебувало 1292 особи, зокрема 95 дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями, з них 21 дитина має підтверджений ВІЛ-статус.

За даними Відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Севастополі, 2008 року в місті було виявлено 31 наркокубло та 4 нарколабораторії, встановлено 213 фактів незаконного збуту сильнодіючих речовин, 216 фактів незаконного зберігання, придбання, перевезення наркотиків без мети збуту. До кримінальної відповідальності за злочини, пов`язані з незаконним обігом наркотиків, було притягнено 262 особи, сказано в зверненні Координаційної ради до депутатів міськради.