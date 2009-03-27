Крим прийняв на відпочинок на 28% менше курортників

Кількість людей, що відпочили в Криму з початку року, скоротилася порівняно з аналогічним періодом 2008 року на 28,4% - до 123 тис. чоловік.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму.

Кількість відпочивальників розрахована за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва.

За даними виконавчих комітетів і районних державних адміністрацій курортних регіонів Криму, організовано в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах автономії, станом на 27 березня, відпочили 53,3 тис. чоловік, що на 20,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на сьогодні, в автономії працює 120 санаторно-курортних і туристських підприємств, вони заповнені на 46,9%. Торік у цей час у Криму працювало на 14 курортних установ більше, коефіцієнт заповнюваності становив 49%.