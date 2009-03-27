Сімферопольського «несуна» притягнуто до відповідальності

Працівника Сімферопольського пасажирського вагонного депо, який виніс майно на суму майже 40 тисяч гривень та зробив в своєму будинку "філію" складу держпідприємства, притягнуто до відповідальності.

"Працюючи на ділянці з технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання пасажирських вагонів, майстер відкладав для себе матеріали, речовини та деталі, що знаходилися в його розпорядженні. Так згодом у нього утворився свій особистий невеликий склад", - повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Однак це майно належало державі, тому Кримською транспортною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України, – привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

«Несун» розформував свій склад, відшкодувавши депо завдані збитки.