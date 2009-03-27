Гральне устаткування на 3 мільйони вилучили в Криму цього року
15:17, 27 березня 2009Крым
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Перевірки тривають
З початку року кримські податківці вилучили більш як 260 одиниць грального устаткування на 3,2 млн. грн.
Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації у Криму.
Так, у березні під час перевірки щодо надання послуг з використанням гральних автоматів у гральному залі, розташованому на одному з ринків Сімферополя, вилучено 14 гральних автоматів з ознаками безгоспного майна на суму, за попередньою оцінкою, 350 тис. грн. цього року.
В даний час проводяться заходи щодо встановлення власника вилучених товарно-матеріальних цінностей.
За фактами виявлених правопорушень складені адміністративні матеріали, вони направлені до місцевих судів для розгляду і ухвалення рішення.
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