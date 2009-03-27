Міністр оборони обіцяє підтримати спецрежим у Севастополі
16:48, 27 березня 2009Крым
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Економічний...
Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ обіцяє надавати підтримку проекту зі створення в Севастополі спеціального економічного режиму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Севастополі після закінчення зустрічі з керівництвом адміністрації міста, під час якої його ознайомили з «Севастопольським проектом відкритої економіки та міжнародної співпраці».
«Що стосується презентації проекту майбутнього Севастополя, то я, як міністр уряду, всіляко підтримуватиму ті проекти і постанови, які будуть необхідні для того, щоб місто отримало такий потужний розвиток», - пообіцяв він.
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