Акцію «Прощай, сигарета!» провели в Сімферополі борці з тютюном

Учасники акції «Прощай, сигарета!» сьогодні у Сімферополі вимагали прийняти в Криму республіканську програму створення 100% вільних від тютюнового диму громадських місць.

«Ми вкрай стурбовані ситуацією, що склалася в Криму і в цілому по Україні, яку можна сміливо назвати тютюновою епідемією. Щорік від хвороб, пов`язаних з курінням, в нашій країні вмирає близько 110 тисяч чоловік. Це означає, що в такому місті, як Сімферополь, протягом наступного місяця можуть стати жертвами тютюнових компаній близько ста осіб», - заявили в коаліції «Крим без тютюнового диму».

Символічним відображенням цих слів стали «висаджені» на площі Радянська сто маленьких хрестів і напис «Скільки ще людей повинні загинути, щоб ви задумалися?», повідомляє прес-служба коаліції.

В рамках акції збирали підписи під зверненням до депутатів Верховної Ради України про необхідність підняти акцизи на тютюнові вироби.