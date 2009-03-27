Більшість населення України за відділення церкви від політики

71% населення України вважають, що церковне життя повинно бути відділено від політичного.

Таким є результати дослідження “Місце релігії в житті українського суспільства”.

Опитування проведено Київським міжнародним інститутом соціології спільно з Інститутом політики та Центром “Соціальні індикатори” за програмою Міжнародного соціального дослідження (ISSP).

“Більшість громадян України не схвалюють активної світської діяльності релігійних діячів поза безпосередніми духовними обов’язками. Зокрема, 54% опитаних повністю і 24% скоріше погодилися з твердженням, що релігійні лідери повинні утримуватися від спроб впливу на голосування мирян під час виборів”, - прокоментував результати опитування науковий співробітник Інституту соціології Національної академії наук України Максим ПАРАЩЕВІН.

При цьому експерт зазначив, що релігійні організації сприймаються населенням переважно як духовні, моральні авторитети. “І, незважаючи на те, що більшість опитаних (65%) довіряють церкві, така ж більшість – 71% вважають, що релігійні лідери мають утримуватися від спроб впливу на діяльність влади”, - зауважив соціолог, констатуючи, що більшість українців виступають за відділення релігійного життя від політики.