У Криму найменше українських шкіл

Найменша кількість шкіл з українською мовою викладання функціонує на сьогоднішній день у Криму.

Про це повідомив в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» (№11 від 28 березня - 4 квітня 2009 року) міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК. Водночас, у Донецькій області, за даними міністра, українською мовою навчається значно більша кількість школярів.

«В Криму лише сім шкіл з українською мовою навчання. Лише 7,3% учнів навчаються державною мовою (у країні - 81,3%). Це найнижчий показник в Україні», - повідомив міністр освіти і науки.

При тому, за інформацією міністра, здобути україномовну освіту у сільській місцевості в Криму неможливо.

«У сільській місцевості Кримського півострова немає жодного навчального закладу з українською мовою навчання», - зазначив І.ВАКАРЧУК.

Водночас ситуація з україномовними навчальними закладами у Донецькій області є далеко кращою, повідомив міністр.

«За нашими даними, в області працює 340 шкіл з українською мовою навчання і 188 - з російською. Крім того, у 578 школах навчання ведеться двома мовами - українською і російською», - проінформував І.ВАКАРЧУК.