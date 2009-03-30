У Криму син вбив матір та її співмешканця та спалив будинок
12:05, 30 березня 2009Крым
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Ще намагався звести рахунки з життям
У Євпаторії 27-річний безробітний вбив матір та її співмешканця, після чого підпалив будинок й намагався покінчити життя самогубством, завдавши собі ножове поранення. Чоловік був шпиталізований.
Як повідомляє Департамент зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, 45-річну безробітну жінку та її 34-річного безробітного співмешканця було знайдено мертвими з ножовими пораненнями після гасіння пожежі у будинку.
Попередньо встановлено, що син вбив матір та її співмешканця під час сварки та після спільного вживання спиртних напоїв.
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