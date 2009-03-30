У Криму організують тренінг для начальників ізоляторів

З 31 березня по 2 квітня у кримському місті Судак пройде тренінг для працівників ізоляторів тимчасового тримання.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в Криму, тренінг є однією з перших спроб привернути увагу єропейських експертів до проблем дотримання прав людини під час утримання осіб у спеціальних установах.

У заході візьмуть участь 20 начальників ізоляторів тимчасового тримання, які отримають нові знання, навички та літературу.

Спеціально для цього тренінгу запрошено високопосадовців Лондонської столичної поліції та керівника Департаменту Міністерства внутрішніх справ землі Північна Рейн-Вестфалія (ФРН).

Тренінг організований «Харківським інститутом соціальних досліджень» в рамках співробітництва з Програмою Ради Європи «Поліція та права людини».