Кого українці звинувачують у посиленні кризи (опитування)

Політична криза в країні й надалі посилюється.

За результатами національного щомісячного дослідження «Омнібус» (Omnibus), що проводиться компанією «ТНС Україна» на постійній основі, рекордна кількість респондентів - 90,6% вважають, що в цілому все, що відбувається в Україні, йде у неправильному напрямку; тільки 3,8% впевнені, що в правильному напрямку; і 5,7% - важко відповісти.

На запитання, «Хто, на Вашу думку, повинен піти у відставку зі своєї посади для вирішення політичної кризи - Юлія ТИМОШЕНКО чи Віктор ЮЩЕНКО?», половина українців - 50% - відповіли, що для вирішення політичної кризи зі своєї посади повинен піти Президент України В.ЮЩЕНКО. 21% респондентів дотримуються думки, що це має зробити прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО. 13% думають, що ніхто з них не повинен іти у відставку, ще 13% не визначились зі своєю думкою з цього приводу, 3% відмовились від відповіді.

Більше половини опитаних - 54% - вважають, що В.ЮЩЕНКО несе найбільшу відповідальність за посилення політичної кризи в Україні. 19% українців дотримуються думки, що відповідальність за посилення політичної кризи лежить на Ю.ТИМОШЕНКО, 5% - що на колишньому прем’єр-міністрові України Вікторові ЯНУКОВИЧУ. 3% респондентів назвали винуватцями посилення кризи інших політиків, 16% важко відповісти на це питання, 3% відмовились від відповіді.

На запитання «Хто з політиків, більше за інших зацікавлений у тому, щоб економічна криза в Україні посилювалась?» 34% респондентів висловили думку, що В.ЮЩЕНКО більше за інших політиків зацікавлений у посиленні економічної кризи в Україні для боротьби зі своїми політичними суперниками. 16% респондентів назвали у такій якості Ю.ТИМОШЕНКО, 10% - В.ЯНУКОВИЧА. Близько 3% учасників дослідження вибрали інших політиків, 9% українців дотримуються думки, що ніхто з політиків не зацікавлений у посиленні політичної кризи, 25% респондентів було важко відповісти, 4% відмовились від відповіді.

Результати цього опитування також показують, що близько 65% українців підтримують звернення колишнього Президента України Леоніда КРАВЧУКА до В.ЮЩЕНКА із закликом добровільно піти у відставку. Близько 23% респондентів не підтримують цю пропозицію Л.КРАВЧУКА, приблизно 9% опитаним було важко висловити свою думку з цієї проблеми.

Водночас, 63% опитаних дотримуються думки, що В.ЮЩЕНКО не повинен допрацьовувати свій президентський строк до кінця. При цьому 49% респондентів вважають, що існуючий Президент повинен піти у відставку добровільно, а 14% - що його варто усунути від виконання обов’язків примусово в порядку імпічменту. 27% українців дотримуються думки, що В.ЮЩЕНКО повинен допрацювати свій строк до кінця. Близько 8% важко відповісти на це питання, 2% відмовились від відповіді.

Опитування проведене 6-14 березня.

*** «Омнібус» (Omnibus) - це різновид кількісного дослідження, яке щомісячно проводиться одночасно для декількох клієнтів з тем, які їх цікавлять, а також містить постійний блок демографічних питань. Генеральну сукупність складає населення України віком від 16 до 75 років, вибіркову сукупність - 1200 респондентів щомісячно. Опитування проводиться методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» на дому у респондентів. Похибка вибірки не перевищує 3%.

«ТНС Україна» - мережева маркетингова агенція, що спеціалізується на маркетингових дослідженнях і входить до складу провідної світової групи компаній TNS з центральним офісом у Лондоні. Україна є однією з 80 країн, де працює TNS. З осені 2008 року TNS входить до складу Kantar Group, дослідницького підрозділу світового рекламно-комунікаційного холдингу WPP.