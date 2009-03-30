Двоє людей загинули в 15-метровому колодязі в Херсонесі

2 людей впали до колодязя в старому форті заказника «Херсонес-Таврійський» у Севастополі та загинули.

Як повідомляє прес-служба МНС України, двоє місцевих жителів, 1970 і 1975 років народження, впали до 15-метрового колодязя напередодні під час прогулянки.

Сьогодні силами гірських рятувальників тіла загиблих були підняті вгору та передані співробітникам міліції.