Крим отримає нового керівника КРУ

У квітні Крим отримає нового начальника свого Контрольно-ревізійного управління.

Про це сьогодні в прямому ефірі «Транс-М-радіо» повідомив голова Верховної Ради автономії Анатолій ГРИЦЕНКО.

«У нас з 2-го квітня буде новий начальник КРУ», - сказав кримський спікер.

За його словами, Іван БУРЕЙ «завершує свою роботу». «Я хочу побажати йому здоров`я, успіхів і подякувати йому за ту роботу, яку він провів або проводив у Криму, будучи начальником КРУ Криму», - відзначив глава парламенту автономії.

Хто має очолити КРУ автономії, А.ГРИЦЕНКО не сказав.

У КРУ Криму не змогли прокоментувати заяву спікера автономії. «Ми поки не знаємо, чи продовжить Іван Степанович (БУРЕЙ) свою діяльність, чи ні», - відзначила одна із співробітниць Контрольно-ревізійного управління автономії.