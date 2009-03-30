Севастополь завершить опалювальний сезон на день дурня

У Севастополі 1 квітня буде завершено опалювальний сезон. Борги за газ становлять 52 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам на брифінгу начальник Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ХІБУЧЕНКО.

Водночас, зазначив В.ХІБУЧЕНКО, припинення сезону «не означає, що ми не надаватимемо таку послугу як опалення й гаряче водопостачання». Як сказав начальник управління, згідно з одним із пунктів підписаного відповідного розпорядження голови міськадміністрації Сергія КУНІЦИНА, з 1 до 15 квітня буде забезпечено опалення соціальних об`єктів, особливо там, де є автономні котельні.

На думку начальника управління ЖКГ, минулий опалювальний сезон був «досить вдалим» перш за все тому, що в 2008 році в рамках підготовки до опалювального сезону було «як ніколи багато зроблено». Він зазначив, що «менше 6 місяців тому ми вперше за весь час на початок опалювального сезону вийшли без боргів за газ і електроенергію, а станом на 1 січня ми мали заборгованість за газ у сумі 11,7 млн. грн.». Разом із тим, як зазначив В.ХІБУЧЕНКО, «на 1 квітня ми маємо як ніколи великий борг за газ - 52 млн. грн.».

Представник керівництва міста також повідомив, що передбачену в міському бюджеті на поточний рік дотацію для ЖКГ у розмірі 68 млн. грн. практично всю вже витрачено.