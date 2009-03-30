На міжбанку долар зупинився на рівні 8,27/8,30 гривень

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,2550/8,3425, на 11.00 звузився спред 8,2640/8,3310, а на 12.00 цінові рівні знизилися до 8,2500/8,2800. На момент закриття ціни залишилися на середньоденних рівнях 8,2700/8,3000. грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», о 16.00 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Торги щодо російського рубля стартували котируваннями 0,2410/0,2450, на 11.00 цінові рівні концентрувалися в діапазоні 0,2410/0,2445, а на 12.00 звузився спрэд 0,2420/0,2440. На момент закриття торгів котирування дещо зросли - 0,2430/0,2455.

На російському валютному ринку курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,0150 (+0,4050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівнів 1,3182/1,3184, а на 16.00 зросли до рівнів 1,3193/1,3195. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8796/11,0009, на 11.00 ціни встановилися на значеннях 10,8914/10,9858, а на 12.00 зафіксувалися на рівні 10,8730/10,9185. На момент закриття торгової сесії цінові показники щодо EUR/UAH підвищилися до рівнів 10,8993/10,9449.