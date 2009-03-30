«Батьківщина» Севастополя хоче розпуска міської ради

Севастопольська міська організація партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» вважає, що необхідно порушувати питання про розпуск міської ради, або, « як мінімум, про усунення її голови» Валерія САРАТОВА.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві міської організації партії «Батьківщина».

Зокрема, Севастопольська міська організація цієї партії вважає незаконними рішення позачергової сесії міської ради Севастополя, котра відбулася 27 березня, що «в разі, якщо найвища влада країни не здійснить ніяких реальних кроків для виведення країни з кризи, депутати Севастопольської міськради мають намір вимагати від Верховної Ради України ініціювання відставки Президента і уряду України, а також проведення дострокових парламентських і президентських виборів в Україні».

У тексті заяви підкреслюється, що «голова міської ради – посадовець першого рангу (В.САРАТОВ), згідно з основними принципами служби в органах місцевого самоврядування, у своїй діяльності має дотримуватися закону і принципів верховенства права, і не допускати дій, які можуть шкодити інтересам держави».

Крім того, як сказано в заяві, «згідно зі статтею 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», посадовці місцевого самоврядування не можуть бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що порушують закон. За це вони можуть притягатися до адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до закону. Те, що голова міськради як посадовець намагається прикритися від кримінального переслідування колегіальним рішенням сесії, за яке проголосували депутати, підкоряючись принципу партійної дисципліни, не змінює суті справи».

У заяві також підкреслюється: «І якщо порушувати питання про відставку, то, насамперед, треба порушувати питання про розпуск міської ради, або, як мінімум, про усунення її голови, тобто В.САРАТОВА».

Як повідомляв УНІАН, 27 березня на позачерговій сесії депутати Севастопольської міської ради прийняли звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Зокрема, в зверненні депутатів сказано, що «найвище керівництво країни не здатне використовувати наявні можливості для того, щоб урятувати національну економіку і, насамперед, експортні, бюджетотвірні галузі, до яких відносяться металургія, машинобудування і агропромисловий комплекс».

Депутати Севастопольської міськради вимагають від Верховної Ради ініціювання відставки Президента і уряду, а також проведення дострокових парламентських і президентських виборів, якщо вони не здійснять ніяких реальних кроків для виведення країни з кризи.

Міськрада також вимагає від Президента відправити у відставку голову адміністрації Сергія КУНІЦИНА, якому дві третини депутатів майже 9 місяців тому висловили недовіру.

Перед прийняттям звернення голова Севастопольської міськради В.САРАТОВ заявив, що одночасні вибори Президента і Верховної Ради восени цього року покладуть початок виходу з кризи, адже при нинішньому розкладі політичних сил, коли відсутні спільні зусилля всіх гілок влади, «вибратися країні з безвиході буде неможливо».