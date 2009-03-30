У Криму завершилася підготовка миротворців для Косового

Сьогодні, 30 березня, у Криму завершилася підготовка особового складу нової ротації національної складової спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат” сил КФОР у Косовому.

Як повідомляє Управління прес-служби Міноборони України, на даний час у з’єднанні триває підготовка до проведення урочистого дійства – Клятви миротворця.

В ритуалі складання клятви, що відбудеться 1 квітня, братимуть участь 182 морських піхотинця. Того ж дня перша група у кількості 86 військовослужбовців вирушить за встановленим маршрутом в район виконання місії.

9 квітня заплановано провести другий етап ротації національної складової спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат”. Цього дня до Косового буде направлено ще 96 військовослужбовців.

Довідка. Підрозділи Збройних Сил України виконують миротворчі завдання у складі багатонаціональних сил КФОР у Косовому з 1 вересня 1999 року. З 25 липня 2000 року завдання у складі багатонаціональної бригади “East” сил КФОР виконує національний контингент спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат”.

Серед основних завдань, що покладаються на особовий склад українського миротворчого контингенту, – здійснення патрулювання, забезпечення безпеки пересування місцевих жителів, несення служби на спостережних постах, надання гуманітарної допомоги, перевірка автомобільного транспорту та населення на предмет наявності зброї, вибухівки, наркотичних речовин та контрабанди, охорона історичних пам’ятників тощо.