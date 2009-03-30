Рибінспектор складав протоколи проти вигаданих порушників

Сімферопольською міжрайонною природоохоронною прокуратурою направлено до суду кримінальну справу стосовно рибінспектора, який за два місяці роботи склав 29 підроблених протоколів про вчинення адміністративного правопорушення.

Інспектор Кримського Азово-Чорноморського державного басейнового управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів і регулювання рибальства "діяв у вигаданому світі, в якому він майже щодня виявляв порушення і карав порушників", повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Створення паралельного світу кваліфіковано прокуратурою за двома статтями Кримінального кодексу України, за ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 – зловживання службовим становищем і посадове підроблення.

Докази вчинення обвинуваченим цих злочинів розглядатиме суд.