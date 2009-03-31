У Керчі виявили 2,5 кг рідини, схожої на ртуть

У Керчі знайшли пляшку з невідомою речовиною, схожою на ртуть.

Інформація про знахідку надійшла до рятувальників напередодні, повідомляє прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

Виїжджали співробітники МНС і МВС.

Встановлено, що рідина, схожа на ртуть, знаходиться в скляній ємкості біля колодязя. Вага рідини близько 2,5 кг.