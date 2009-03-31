У Керчі виявили 2,5 кг рідини, схожої на ртуть
10:15, 31 березня 2009Крым
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Виїжджали співробітники МНС і МВС
У Керчі знайшли пляшку з невідомою речовиною, схожою на ртуть.
Інформація про знахідку надійшла до рятувальників напередодні, повідомляє прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.
Виїжджали співробітники МНС і МВС.
Встановлено, що рідина, схожа на ртуть, знаходиться в скляній ємкості біля колодязя. Вага рідини близько 2,5 кг.
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