У Керчі виявили 2,5 кг рідини, схожої на ртуть

10:15, 31 березня 2009
Крым
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Виїжджали співробітники МНС і МВС

У Керчі знайшли пляшку з невідомою речовиною, схожою на ртуть. 

Інформація про знахідку надійшла до рятувальників напередодні, повідомляє прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму. 

Виїжджали співробітники МНС і МВС. 

Встановлено, що рідина, схожа на ртуть, знаходиться в скляній ємкості біля колодязя. Вага рідини близько 2,5 кг.

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