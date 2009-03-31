Звільнено начальника КРУ Криму

Головне контрольно-ревізійне управління України звільнило Івана БУРЕЯ з посади начальника КРУ в Автономній Республіці Крим, стверджує кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО.

«У мене є копія (рішення) Головного контрольно-ревізійного управління України, де БУРЕЙ Іван Степанович з 1 квітня вже звільнений з посади начальника КРУ (у Криму)», - сказав А.ГРИЦЕНКО сьогодні журналістам у Сімферополі.

Спікер автономії заявив, що розглядається декілька кандидатур «на цю відповідальну посаду». Але не уточнив - хто це. «Наступного тижня, до кінця тижня, ви знатимете, хто призначений начальником КРУ Автономної Республіки Крим», - пообіцяв керівник парламенту автономії.